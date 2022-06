Tenere sotto controllo gli sprechi: con i rincari è ancora più importante (Di martedì 21 giugno 2022) Negli ultimi tempi, a causa dell’inflazione, il costo della vita è aumentato drasticamente. Di conseguenza è più importante che mai ridurre gli sprechi, per cercare di risparmiare una piccola somma ogni mese e migliorare la propria situazione finanziaria. Come evitare gli sprechi, alcuni consigli L’aumento delle temperature va di pari passo con il rischio di siccità, che si ripresenta ogni anno. Pertanto, ridurre gli sprechi d’acqua diventa una priorità non solo per il portafoglio, ma anche per la comunità. Proprio a causa di questo problema, il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza per il risparmio idrico, a cui ha fatto seguito una guida con i comportamenti virtuosi da adottare. Tra questi troviamo la raccomandazione a fare la doccia piuttosto che il bagno; a utilizzare la lavatrice solo a pieno carico; e a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) Negli ultimi tempi, a causa dell’inflazione, il costo della vita è aumentato drasticamente. Di conseguenza è piùche mai ridurre gli, per cercare di risparmiare una piccola somma ogni mese e migliorare la propria situazione finanziaria. Come evitare gli, alcuni consigli L’aumento delle temperature va di pari passo con il rischio di siccità, che si ripresenta ogni anno. Pertanto, ridurre glid’acqua diventa una priorità non solo per il portafoglio, ma anche per la comunità. Proprio a causa di questo problema, il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza per il risparmio idrico, a cui ha fatto seguito una guida con i comportamenti virtuosi da adottare. Tra questi troviamo la raccomandazione a fare la doccia piuttosto che il bagno; a utilizzare la lavatrice solo a pieno carico; e a ...

