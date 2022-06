'Spy story' a Tor Bella Monaca: una cimice nel comando dei vigili. 'Scoperta per caso sotto una scrivania' (Di martedì 21 giugno 2022) vigili urbani spiati. Con una cimice nascosta in un ufficio. Il caso è scoppiato al VI Gruppo Torri della Polizia Municipale di Roma, più precisamente dalla squadra amministrativa, che si occupa di ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022)urbani spiati. Con unanascosta in un ufficio. Ilè scoppiato al VI Gruppo Torri della Polizia Municipale di Roma, più precisamente dalla squadra amministrativa, che si occupa di ...

Pubblicità

Violett11315738 : RT @davidedesario: 'Spy story' a Tor Bella Monaca: una cimice nel comando dei vigili. «Scoperta per caso sotto una scrivania» #roma https:… - battaglia_persa : RT @davidedesario: 'Spy story' a Tor Bella Monaca: una cimice nel comando dei vigili. «Scoperta per caso sotto una scrivania» #roma https:… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: 'Spy story' a Tor Bella Monaca: una #cimice nel comando dei vigili urbani. «Scoperta sotto una scrivania» - paolo_r_2012 : 'Spy story' a Tor Bella Monaca: una cimice nel comando dei vigili. «Scoperta per caso sotto una scrivania» - davidedesario : 'Spy story' a Tor Bella Monaca: una cimice nel comando dei vigili. «Scoperta per caso sotto una scrivania» #roma… -