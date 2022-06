Russia, Putin accelera sul missile Sarmat che trasporta bombe atomiche (Di martedì 21 giugno 2022) Il super missile balistico intercontinentale Sarmat sarà operativo in Russia entro la fine dell’anno. Così il presidente russo Vladimir Putin incontrando al Cremlino i giovani diplomati dell’accademia militare. Il missile è una nuova arma altamente distruttiva – trasporta testate nucleari – che i tecnici di Mosca avevano già testato lo scorso aprile. Il vettore, secondo il ministero della Difesa, è capace di “penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura“. E lo stesso Putin aveva annunciato che darà garanzie di sicurezza alla Russia “contro le attuali minacce“. E “farà riflettere coloro che ci stanno minacciando“. La Russia sta affrontando una serie di sfide, ma supererà le attuali restrizioni, ha detto ancora ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 giugno 2022) Il superbalistico intercontinentalesarà operativo inentro la fine dell’anno. Così il presidente russo Vladimirincontrando al Cremlino i giovani diplomati dell’accademia militare. Ilè una nuova arma altamente distruttiva –testate nucleari – che i tecnici di Mosca avevano già testato lo scorso aprile. Il vettore, secondo il ministero della Difesa, è capace di “penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura“. E lo stessoaveva annunciato che darà garanzie di sicurezza alla“contro le attuali minacce“. E “farà riflettere coloro che ci stanno minacciando“. Lasta affrontando una serie di sfide, ma supererà le attuali restrizioni, ha detto ancora ...

