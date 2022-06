Rifiuti | l' intelligenza artificiale per migliorare la qualità della raccolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) -il recupero e riciclo deidifferenziati e incrementare l'economia circolare grazie all'. E' questo il progetto che il Gruppo Hera ha avviato con il supporto di Ibm Garage, perladifferenziata. In particolare, l'azienda, che tratta 6,3 milioni di tonnellate diogni anno, ha cercato una soluzione che potesse permetterle di passare dall'analisi in linea dei, automatizzata e/o manuale, a una soluzione in grado di valutare laprima ancora che entri all'interno degli impianti, ovvero durante le fasi di svuotamento dei contenitori in strada. In ...