Quando eravamo cyborg (Di martedì 21 giugno 2022) La moda, Quando agisce al meglio delle sue possibilità, immagina umani e mondi alternativi, auspicabili o distopici che siano. Per questa ragione, nel corso del ’900 sono innumerevoli le occasioni in cui i designer hanno flirtato con immaginari letterari ed estetici, tanto di ricerca quanto spudoratamente pop, che in forme diverse hanno esplorato ipotesi attigue. La scienza (intesa sia come disciplina che come “estetica della scienza”) e la fantascienza hanno avuto un ruolo centrale in questi confronti. Dagli anni ’50 e ’60, in cui l’impatto e la rilevanza dei programmi di esplorazione spaziale hanno dato vita a un intero stile che ha preso il nome di Space Age, grazie al lavoro di creativi come Rudi Gernreich, André Courrèges, Paco Rabanne e Pierre Cardin, passando alla fascinazione cibernetica e cyberpunk degli anni ’80, fino alle sperimentazioni e alle ibridazioni ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 giugno 2022) La moda,agisce al meglio delle sue possibilità, immagina umani e mondi alternativi, auspicabili o distopici che siano. Per questa ragione, nel corso del ’900 sono innumerevoli le occasioni in cui i designer hanno flirtato con immaginari letterari ed estetici, tanto di ricerca quanto spudoratamente pop, che in forme diverse hanno esplorato ipotesi attigue. La scienza (intesa sia come disciplina che come “estetica della scienza”) e la fantascienza hanno avuto un ruolo centrale in questi confronti. Dagli anni ’50 e ’60, in cui l’impatto e la rilevanza dei programmi di esplorazione spaziale hanno dato vita a un intero stile che ha preso il nome di Space Age, grazie al lavoro di creativi come Rudi Gernreich, André Courrèges, Paco Rabanne e Pierre Cardin, passando alla fascinazione cibernetica e cyberpunk degli anni ’80, fino alle sperimentazioni e alle ibridazioni ...

borghi_claudio : Ricordiamo Di Maio quando eravamo al governo insieme ma quando aveva già deciso da che parte stare... Di Maio: 'M… - Palermofficial : Il percorso, dice il mister, è l'unica cosa che conta. Il risultato è solo la conseguenza delle scelte che abbiamo… - NathanNever7 : @AldoGiove @sciopaaa @Pezzadazienda Comincia a sfuggirmi il senso di tutti questi tweet che svelano l'ovvio Eravamo… - BIncremona : RT @MassimoMalvest1: Una volta facevamo una bella vita, eravamo felici. Poi sono arrivati quelli bravi. Crisi economica, pandemia, dittatu… - SoloAnto76 : Ho fatto un sogno bellissimo:non so dove eravamo,non so quando, ma so che tu c’eri,eri lì con me. Un bellissimo sogno. -