Qualificazioni Wimbledon 2022, Stefanini avanti in rimonta: subito out Di Sarra (Di martedì 21 giugno 2022) Bella vittoria di Lucrezia Stefanini, che conquista il pass per il secondo turno delle Qualificazioni di Wimbledon 2022. L’azzurra ha sconfitto l’esperta americana Grace Min con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per la statunitense sembrava tutto facile dopo il primo set ed il break in apertura di secondo. Qui la musica è cambiata, con l’italiana che ha piazzato un sontuoso parziale di dodici giochi a quattro che ha tagliato le gambe alle velleità avversarie. Adesso al prossimo round per lei ci sarà una tra la brasiliana Ce o l’ostica francese Jeanjean. Finisce subito invece l’avventura di Federica Di Sarra, costretta ad arrendersi per 7-5 6-2 contro la svizzera Sun. La laziale ha fatto match pari per un set. Dopo averlo perso in volata, però, non c’è ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Bella vittoria di Lucrezia, che conquista il pass per il secondo turno delledi. L’azzurra ha sconfitto l’esperta americana Grace Min con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per la statunitense sembrava tutto facile dopo il primo set ed il break in apertura di secondo. Qui la musica è cambiata, con l’italiana che ha piazzato un sontuoso parziale di dodici giochi a quattro che ha tagliato le gambe alle velleità avversarie. Adesso al prossimo round per lei ci sarà una tra la brasiliana Ce o l’ostica francese Jeanjean. Finisceinvece l’avventura di Federica Di, costretta ad arrendersi per 7-5 6-2 contro la svizzera Sun. La laziale ha fatto match pari per un set. Dopo averlo perso in volata, però, non c’è ...

