“Prego perché vada tutto bene”. Mara Venier, la confessione su quei momenti difficili (Di martedì 21 giugno 2022) Mara Venier è devota a Padre Pio. La conduttrice lo rivela nel corso di un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, uscita sull’ultimo numero del settimanale. Sono state diverse le domande fatte alla regina della Domenica, ma tutte inerenti al tema religioso. In primis si è parlato dell’evento pluri ventennale, “Una Voce per Padre Pio” (in onda in prima serata su Raiuno da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) sabato 25 giugno), alla cui conduzione ci sarà lei. Mara Venier devota a Padre Pio Mara Venier è devota a Padre Pio e l’evento in nome del santo “sarà una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. Conosco molto bene la onlus “Una voce per Padre Pio” e la serietà con cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)è devota a Padre Pio. La conduttrice lo rivela nel corso di un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, uscita sull’ultimo numero del settimanale. Sono state diverse le domande fatte alla regina della Domenica, ma tutte inerenti al tema religioso. In primis si è parlato dell’evento pluri ventennale, “Una Voce per Padre Pio” (in onda in prima serata su Raiuno da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) sabato 25 giugno), alla cui conduzione ci sarà lei.devota a Padre Pioè devota a Padre Pio e l’evento in nome del santo “sarà una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. Conosco moltola onlus “Una voce per Padre Pio” e la serietà con cui ...

Pubblicità

chanlixblueprnt : PERCHÉ HA UNA PALLA IN TESTA NO VI PREGO LA VOGLIO - jupitersrule : io: prego mio padre di non tornare a casa per la mia maturità perchè finirebbe solo per litigare 24h/24 con mia mad… - matteo80890716 : @FNotizia @matteorenzi Sai grazie a renzi,personaggio di infimo ordine,in quanto eletto con il PD, durante la legis… - nochxeterna : @Mahmood_Music ti prego ale, torna presto a barcellona per fare un concerto perché abbiamo bisognio di 1h 30 - 2h d… - Anna26648966 : @69Rabbits7 @Fedview @ssggmm2010 @andreacantelmo8 Ne posti uno di queste decine di report di Amnesty, ONU, OSCE. Pe… -