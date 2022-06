Pensioni | 2023 con aumento | arrivano gli indici di rivalutazione

Leggi su chenews

(Di martedì 21 giugno 2022) Sarà unimportante per le. Glidistanno per arrivare. Ma quali contribuenti cambieranno le cifre? Ecco i dettagli. L’attuale periodo storico è molto difficile per tante famiglie italiane. Sia come lavoratori che come pensionati, la gestione delle risorse finanziarie è sempre più complicata. La guerra in Ucraina, dopo la pandemia, potrebbe portare ad allungare i tempi per quanto riguarda la messa a paro dei contribuenti. Per questo motivo, c’è tantissima attesa a riguardo. Cosa che, in un certo senso, sta innescando del nervosismo. Adobe StockIl tema pensione è sicuramente tra quelli che deve trovare una svolta. Ci sono sempre più pressioni per Governo e sindacati affinché si trovi una seria e precisa intesa. In attesa della riforma della, ...