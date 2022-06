Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Argento a due sapori, ho sbagliato la partenza” (Di martedì 21 giugno 2022) Una doppietta sfiorata per un nulla. Nicolò Martinenghi va vicinissimo a bissare l’oro dei 100 rana ai Mondiali di Nuoto a Budapest, ma viene superato per tre soli centesimi dallo statunitense Nic Fink, che lo beffa con il crono di 26.45. Un 26.48 di Martinenghi a causa di un probabile, piccolissimo errore nel tuffo iniziale, parso abbastanza piatto. Un fattore che lo ha costretto ad una gara di rincorsa, non riuscendo nell’intento di superare negli ultimi metri il ventottenne americano. Nicolò non è pienamente soddisfatto del secondo posto, perché è cosciente di aver sbagliato qualcosa: “Questo Argento ha due sapori: dolce per il podio, amaro perché ho sbagliato la partenza e ho lasciato i centesimi che probabilmente ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Una doppietta sfiorata per un nulla.va vicinissimo a bissare l’oro dei 100 rana ai Mondiali dia Budapest, ma viene superato per tre soli centesimi dallo statunitense Nic Fink, che lo beffa con il crono di 26.45. Un 26.48 dia causa di un probabile, piccolissimo errore nel tuffo iniziale, parso abbastanza piatto. Un fattore che lo ha costretto ad una gara di rincorsa, non riuscendo nell’intento di superare negli ultimi metri il ventottenne americano.non è pienamente soddisfatto del secondo posto, perché è cosciente di averqualcosa: “Questoha due: dolce per il podio, amaro perché holae ho lasciato i centesimi che probabilmente ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ANCORA MARTINENGHI! ???? Argento mondiale per Nicolò per soli 3 centesimi! Seconda volta sul podio per lui a Budapes… - Coninews : Un'impresa leggendaria ?????? Nella vasca di Budapest Nicolò #Martinenghi entra nella storia del nuoto tricolore.… - Eurosport_IT : Thomas Ceccon entra in un club ristrettissimo! ??????????? Scopri di più: - proudofjfc : RT @Eurosport_IT: ANCORA MARTINENGHI! ???? Argento mondiale per Nicolò per soli 3 centesimi! Seconda volta sul podio per lui a Budapest dopo… - VeraNotizia : Mondiali di nuoto, Nicolò Martinenghi è argento nei 50 rana. Bronzo per le ragazze del sincronizzato, Paltrinieri q… -