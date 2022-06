Napoli, ricorso accolto: revocata chiusura Curva dopo i fatti di La Spezia (Di martedì 21 giugno 2022) Con una nota, il Napoli ha reso noto che “la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli (in cui ci furono violenti scontri tra le due tifoserie, ndr), ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato“. In virtù di tale annullamento, “nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Con una nota, ilha reso noto che “la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito aioccorsi in occasione di(in cui ci furono violenti scontri tra le due tifoserie, ndr), ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A didellaA per un turno di campionato“. In virtù di tale annullamento, “nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico”. SportFace.

