Napoli, Foschi: “Sono convinto che De Laurentiis non lo venderà e tenterà di vincere lo scudetto” (Di martedì 21 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Per quanto riguarda il Napoli, tanti Sono i calciatori in scadenza: De Laurentiis quale dei tanti dovrebbe tentare di trattenere? Inoltre, cos’è successo a Salerno tra Sabatini e Iervolino? “Sono convinto che De Laurentiis non venderà il Napoli e tenterà di vincere lo scudetto. Il presidente farà di tutto per trattenere i calciatori in scadenza proprio per essere far sì che gli azzurri siano primi in Italia. Per quanto riguarda la Salernitana, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 21 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino, ex direttore sportivo e presidente del Palermo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Per quanto riguarda il, tantii calciatori in scadenza: Dequale dei tanti dovrebbe tentare di trattenere? Inoltre, cos’è successo a Salerno tra Sabatini e Iervolino? “che Denonildilo. Il presidente farà di tutto per trattenere i calciatori in scadenza proprio per essere far sì che gli azzurri siano primi in Italia. Per quanto riguarda la Salernitana, ...

Pubblicità

serie_a24 : #Napoli, Foschi: “Sono convinto che De Laurentiis non lo venderà e tenterà di vincere lo scudetto” - sscalcionapoli1 : Foschi: “Sono convinto che ADL non venderà il Napoli e tenterà di vincere lo scudetto” - tuttonapoli : Foschi: “Sono convinto che ADL non venderà il Napoli e tenterà di vincere lo scudetto” - infoitsport : Rino Foschi: «Sirigu? Sarebbe perfetto per le necessità del Napoli» - PianetaGenoa1893 - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Rino Foschi: «Sirigu? Sarebbe perfetto per le necessità del Napoli» - -