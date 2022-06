M5s, Di Maio: lascio il Movimento, è una scelta sofferta (Di martedì 21 giugno 2022) "Quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare: oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il Movimento 5 stelle, quella che da domani non sarà la più grande forza politica ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) "Quella di oggi è unache mai avrei immaginato di dover fare: oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il5 stelle, quella che da domani non sarà la più grande forza politica ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - brunoleoPedron : RT @jacopo_iacoboni: Non ho mai avuto un rapporto molto buono con Di Maio e con Conte Casalino. Credo che questo mi autorizzi a dire che D… - angeloweangelo : bollette , acqua,luce,gas, benzina, gasolio, alimentari, agricoltura, tutto è aumentato alle stelle, senza vergogna… -