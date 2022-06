L' Ucraina si avvicina all' Ue | Mosca “La crisi durerà a lungo”

(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Insi continua a combattere, soprattutto nell'est del Paese, e nulla sembra muoversi nella direzione della pace. Il conflitto, che prosegue ormai da 118 giorni, secondo quanto previsto da più parti, potrebbe essere ancora. Lo ammette anche: per quanto riguarda la situazione in, “sarà unache”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista all'emittente televisiva Nbc. “Non ci fideremo più dell'Occidente”, ha aggiunto.Nel frattempo Kiev attende la risposta dell'Ue in merito allo status di candidato. La decisione ora spetta al Consiglio europeo, che si riunirà giovedì 23 e venerdì 24 giugno. Nella lettera di invito, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ...

