(Di martedì 21 giugno 2022) Comincia domani al PalaPellicone di Ostia la terza tappa stagionale delledi, che si svolgerà da mercoledì 22 a sabato 25 giugno. Presenti oltre 300 atleti provenienti da 34 Paesi di 4 Continenti diversi: Asia, Africa, Europa e America.si presenta all’apmento di casa con una rappresentativa abbastanza nutrita, anche se non mancano alcune assenze pesanti come quella di Frank(reduce dall’argento europeo nei 74 kg stile libero) e di Abraham(bronzo olimpico a Tokyo nei 97 kg). Ambizioni importanti in chiave azzurra anche nella greco-na con Nikoloz(plurimedagliato europeo) nei 97 kg e con Danila(argento agli ultimi ...

Pubblicità

OA Sport

...di sostenere il progetto 'Adotta un Ricercatore' lanciato da Aucc (Associazione Umbra per la...giornata del sabato si sono svolte 36 partite per definire tramite la classifica avulsa il...Il romano, n°10 del, ha battuto in rimonta lo statunitense Denis Kudla con i parziali di 3 - 6, 7 - 6, 6 - 4 dopo unadi quasi tre ore. Venerdì affronterà un altro americano, Tommy Paul. Lotta, Ranking Series Roma 2022: assenti Chamizo e Conyedo, l'Italia punta in alto con Kakhelashvili e Sotnikov Comincia domani al PalaPellicone di Ostia la terza tappa stagionale delle Ranking Series 2022 di lotta, che si svolgerà da mercoledì 22 a sabato 25 giugno. Presenti oltre 300 atleti provenienti da 34 ...Al PalaPellicone di Ostia si terrà la terza tappa delle Ranking Series 2022 di lotta da mercoledì 22 a sabato 25 giugno: parteciperanno oltre 320 atleti provenienti da Europa, Asia, Africa e Nord Amer ...