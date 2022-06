L’attore francese Daniel Auteuil rapinato in strada a Napoli: rubato l’orologio da 40mila euro (Di martedì 21 giugno 2022) Il popolare attore francese Daniel Auteuil è stato rapinato dell’orologio a Napoli. Auteuil, in città con il suo spettacolo “Dejeuner en l’air” che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell’ambito della rassegna “Campania Teatro Festival”. L’attore protagonista di decine di film di successo (Un cuore in inverno, L’apparenza inganna, Romanzo criminale) era in via Marina in un taxi fermo nel traffico, quando un uomo a viso coperto gli ha chiesto una informazione per avvicinarsi e poi gli ha sfilato sotto minaccia l’orologio dal polso. Dopo lo scippo, il bandito è scappato a piedi raggiungendo un suo complice in moto e ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo lo spavento, L’attore francese ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Il popolare attoreè statodel, in città con il suo spettacolo “Dejeuner en l’air” che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell’ambito della rassegna “Campania Teatro Festival”.protagonista di decine di film di successo (Un cuore in inverno, L’apparenza inganna, Romanzo criminale) era in via Marina in un taxi fermo nel traffico, quando un uomo a viso coperto gli ha chiesto una informazione per avvicinarsi e poi gli ha sfilato sotto minacciadal polso. Dopo lo scippo, il bandito è scappato a piedi raggiungendo un suo complice in moto e ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo lo spavento,ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto a 91 anni l'attore francese Jean-Louis Trintignant. Lo rende noto la sua famiglia. #ANSA - lifestyleblogit : Napoli, rapinato l'attore francese Daniel Auteuil - - SecolodItalia1 : L’attore francese Daniel Auteuil rapinato in strada a Napoli: rubato l’orologio da 40mila euro … - gazzettaparma : L'attore francese Daniel Auteuil scippato dell'orologio (da 39mila euro) a Napoli - TgrRai : L'attore francese Daniel Auteuil scippato a Napoli. In città per il Campania Teatro Festival, ha subito il furto di… -