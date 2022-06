L’archivio di moda: Dolce e Gabbana “Re-Edition” (Di martedì 21 giugno 2022) L’archivio di moda possiamo definirlo come il catalogo della memoria. Racchiude l’Heritage di un brand, la sua evoluzione e la storia sociale a lui associata. Un lascito per le future generazioni, per capire da dove iniziare, modificare, e aggiornare in base al nuovo gusto e a nuovi bisogni. Dolce e Gabbana nella sfilata Spring/Summer 2023, ha raccontato la storia del brand, reinterpretando le tendenze passate. Ogni brand possiede un proprio DNA, un’identità solida e dinamica, frutto di anni, di cambiamenti e di attività. I tratti distintivi come i loghi, le stampe e il design riconoscibile. Inoltre L’archivio di moda racconta i valori, la storia produttiva e le immagini specifiche che hanno reso unico il brand. Tutto questo, contribuisce attivamente al suo posizionamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022)dipossiamo definirlo come il catalogo della memoria. Racchiude l’Heritage di un brand, la sua evoluzione e la storia sociale a lui associata. Un lascito per le future generazioni, per capire da dove iniziare, modificare, e aggiornare in base al nuovo gusto e a nuovi bisogni.nella sfilata Spring/Summer 2023, ha raccontato la storia del brand, reinterpretando le tendenze passate. Ogni brand possiede un proprio DNA, un’identità solida e dinamica, frutto di anni, di cambiamenti e di attività. I tratti distintivi come i loghi, le stampe e il design riconoscibile. Inoltrediracconta i valori, la storia produttiva e le immagini specifiche che hanno reso unico il brand. Tutto questo, contribuisce attivamente al suo posizionamento ...

