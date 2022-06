La Gazzetta apre gli occhi su Dybala: nessun incontro con l’Inter in settimana (Di martedì 21 giugno 2022) Il tridente delle (presunte) meraviglie – Lukaku-Dybala-Lautaro è al momento un tridente virtuale. La trattativa col Chelsea per Lukaku procede anche se Zhang tira la cinghia. E per quel che riguarda Dybala, invece è tutto fermo. Oggi se n’è accorta anche la Gazzetta: Non si è parlato solo di Lukaku, nelle tre ore di vertice. Il meeting è stato anche l’occasione per affrontare tematiche relative all’Intera rosa. Ecco perché si è toccato anche l’argomento Dybala. L’operazione legata all’argentino è ora in stand by. Inzaghi e i dirigenti stanno riflettendo a fondo sul parco attaccanti. L’arrivo di Paulo resta un’occasione da cogliere, beninteso. Ma il colpo Lukaku crea una situazione di sovraffollamento in attacco. l’Inter deve far spazio a Dybala, anche in termini ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Il tridente delle (presunte) meraviglie – Lukaku--Lautaro è al momento un tridente virtuale. La trattativa col Chelsea per Lukaku procede anche se Zhang tira la cinghia. E per quel che riguarda, invece è tutto fermo. Oggi se n’è accorta anche la: Non si è parlato solo di Lukaku, nelle tre ore di vertice. Il meeting è stato anche l’occasione per affrontare tematiche relative ala rosa. Ecco perché si è toccato anche l’argomento. L’operazione legata all’argentino è ora in stand by. Inzaghi e i dirigenti stanno riflettendo a fondo sul parco attaccanti. L’arrivo di Paulo resta un’occasione da cogliere, beninteso. Ma il colpo Lukaku crea una situazione di sovraffollamento in attacco.deve far spazio a, anche in termini ...

