Kvaratskhelia già “in mano” al Napoli | non giocherà più fino alla fine di giugno con la Dinamo Batumi – ESCLUSIVA

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 giugno 2022) Khvichaè atteso dsua nuova vita a. L’attaccante georgiano è il futuro del club azzurro. Luciano Spalletti lo ha già “accolto” con parole importanti in conferenza stampa sul finire della scorsa stagione. L’acquisto è stato ufficializzato, poi, anche da Aurelio De Laurentiis in persona ma non ancora sui canali ufficiali del club. Per due motivi, sostanzialmente: perché è un calciatore dellaal 30e per questioni burocratiche, ovvero farlo rientrare negli annunci della nuova stagione che sta per iniziare (dal 1° luglio). Intanto, però,è già “nelle mani” del. Dopo gli impegni con la Georgia in Nations League, infatti, la...