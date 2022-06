Inter | nelle prossime ore il rinnovo di Simone Inzaghi | i dettagli

Pubblicità

Il suo contratto non è di certo basso e l'ha bisogno di liberare tutte le risorse possibili ... Maultime ore alla lista delle pretendenti si sono aggiunte anche il Valencia di Rino Gattuso ......, Juventus, Napoli non possono essere sorteggiate con società partecipanti all'Europa League ovvero Lazio e Roma e alla Conference League ovvero la Fiorentina)giornate successive ad un ...sembra allontanarsi sempre di più dall’Inter. Simone Inzaghi non lo reputa centrale per il progetto e l’averlo fatto giocare poco nella scorsa prima metà di stagione è sicuramente un fatto indicativo.L'Inter è al lavoro sul mercato ... In caso di scambio, potrebbe rientrare nell'affare anche Stefano Sensi, in prestito alla Viola fino al termine della prossima stagione.