Governo: Draghi, 'preoccupato? Non lo so, vediamo' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - preoccupato per la tenuta della maggioranza? "Non lo so, vediamo, vediamo...". Così il premier Mario Draghi arrivando al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) -per la tenuta della maggioranza? "Non lo so,...". Così il premier Marioarrivando al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno.

Pubblicità

lucianonobili : “Vi ricordate quando dicevano che @ItaliaViva era irresponsabile ad aprire la crisi di governo? E oggi tutti a togl… - La7tv : #omnibus @gparagone attacca duramente il ministro Renato #Brunetta per alcune sue frasi contro un lavoratore: 'Ha i… - LiaQuartapelle : Dopo la missione dei primi ministri ???????????????? a Kyiv, dopo le elezioni francesi, l’Italia, con la leadership di Drag… - danieledv79 : RT @FrancescComito: ?+++ Arrivata l'auto di Draghi in Senato. Giornalisti spostati dall'entrata del Senato. #governo #senato - QPeriscopica : RT @espressonline: Tutti i segni che mostrano come il governo di Mario Draghi sia alle battute finali -