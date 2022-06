(Di martedì 21 giugno 2022) Il Corriere delgiorno intervista Gianluca, di ritorno al Napoli dopo il felice prestito alla Cremonese, promossa in Serie A dopo ventisette anni. Il talento di proprietà dei partnopei, originario di Cimitile, ha contribuito con un eccezionale girone di ritorno, che gli è valso la convocazione nella Nazionale Under 21. Ora rientra alla base, lo aspettano i ritiri a Dimaro e a Castel di Sangro.ha intenzione di valutarne la permanenza in azzurro. Ha segnato al debutto in Under 21 e ha dichiarato che s’è trattato di una grandissima soddisfazione, che sperava spesso nella convocazione senza ritrovarsi poi nell’elenco dei ragazzi selezionati. È per questo che ora vuole sfruttare questa occasione «fino all’ultimo pallone». Fra poco in ritiro con il Napoli. Cosa c’è di diverso rispetto agli ultimi ...

Pubblicità

napolista : #Gaetano: «Con #Spalletti preferirei stare nei due in mezzo al campo. Sono più maturo» Al Corriere del Mezzogiorno… - GioBeninato : @enzogoku69 @Chiariello_CS Guarda io ho calcolato seguendo le cifre al lordo di Calcio&Finanza, considerando chi va… - __CCoC__ : @rprat75 @mascetti76 ma in base a cosa? Semplificando: a basket si mette la palla nel cesto, si difende e si gioca… - gaetano_sarpa : @Ilsuperbo89 Si è equilibrata,pesa la sconfitta con Kudla al Queen’s ma penso poi avrebbe perso da Matteo.sfortunato nei sorteggi sull’erba - MilanBergamoBGY : con strumenti a fiato, violini, pianoforte e chitarre classiche, alcuni giovani talenti del Conservatorio Gaetano D… -

Lo affermaBottaro, pediatra di libera scelta a Catania e tra gli organizzatori del ... specie quella del gruppo B che sempre secondo Bottaro "ha come criticità i diversi richiami,...Diviso in 12 parti,momenti di forte sensibilità e intimismo, altri di grande pathos e fermento ... mezzosoprano e orchestra, del compositore bergamascoDonizetti . Dalla prima edizione a ...Con l’implementazione del nuovo assetto urbanistico ... affinché si possa garantire maggiore qualità di servizi ai nostri cittadini”, ha concluso Gaetano Morrone.Non sono d’accordo con la società quando si parla di denaro, è brutto dirlo, ma anche il presidente lo fa per denaro, non per passione. Non mi piace assolutamente questo. Mertens per me è il primo che ...