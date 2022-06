Don Trussardi | «La carità si fa con testa e cuore | il sentimentalismo non aiuta»

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 21 giugno 2022) L’Eco di Bergamo Incontra Don Robertoè direttore della Caritas diocesana bergamasca dal settembre 2018: dalla pandemia alla guerra in Ucraina, un ruolo difficile. «Mi ricarico in parrocchia cucinando per la sagra di Valtesse».