Cristiano Ronaldo, la beffa: distrutta la sua Bugatti Veyron da due milioni di euro (Di martedì 21 giugno 2022) La trama sembra quella di un cinepanettone: ma la Bugatti da due milioni di euro di Cristiano Ronaldo schiantata contro un muro da un dipendente è realtà. Già: il portoghese infatti è in vacanza a Maiorca, dove un suo dipendente si è messo alla guida di una Bugatti Veryon da due milioni di euro. Auto non facilmente domabile, s’intende, visto che si parla di 410 chilometri orari raggiungibili e di un’accelerazione che va da zero a cento in poco meno di 3 secondi…e infatti l’uomo ha perso il controllo finendo contro la cancellata di un locale, peraltro adiacente a un deposito di bombole di butano. distrutta l’automobile nell’impatto, in particolare la parte anteriore di quella Bugatti che CR7 aveva preteso di avere con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La trama sembra quella di un cinepanettone: ma lada duedidischiantata contro un muro da un dipendente è realtà. Già: il portoghese infatti è in vacanza a Maiorca, dove un suo dipendente si è messo alla guida di unaVeryon da duedi. Auto non facilmente domabile, s’intende, visto che si parla di 410 chilometri orari raggiungibili e di un’accelerazione che va da zero a cento in poco meno di 3 secondi…e infatti l’uomo ha perso il controllo finendo contro la cancellata di un locale, peraltro adiacente a un deposito di bombole di butano.l’automobile nell’impatto, in particolare la parte anteriore di quellache CR7 aveva preteso di avere con ...

Pubblicità

nypost : Cristiano Ronaldo's $2 million Bugatti involved in crash - TheSunFootball : Cristiano Ronaldo's Bugatti involved in crash as police launch investigation - sportbible : Cristiano Ronaldo’s £1.7m Bugatti Veyron ‘involved in crash in Majorca’ - FioreFio4 : RT @fdragoni: 2 italiani su 3 non vogliono più il Cristiano Ronaldo della politica - Giamiii : RT @TweetGino: Eppure qualche deragliato chiama il Cicciobombo brasiliano 'Ronaldo quello vero'. Re @Cristiano -