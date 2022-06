Caos Napoli, avv. Chiacchio: “Nessun rischio a meno di nuove accuse. Multiproprietà? C’è un’urgenza” (Di martedì 21 giugno 2022) In casa Napoli la giornata di oggi è stata delineata dall’apertura dell’indagine per falso in bilancio nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, relativa all’operazione Osimhen. Perquisizioni sia a Castel Volturno, che a Roma, che anche in Francia. Durante lo speciale sul calciomercato di Sportitalia è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, proprio per parlare della situazione. Ha inoltre parlato del problema della Multiproprietà di Bari e Napoli del presidente, avendola dovuta affrontare in prima persona durante la scorsa stagione, alla Salernitana. Di seguito le sue parole: De Laurentiis, Napoli (Getty Images) “Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, il Napoli non ha nulla da temere perché si è già svolto il processo con le stesse ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) In casala giornata di oggi è stata delineata dall’apertura dell’indagine per falso in bilancio nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, relativa all’operazione Osimhen. Perquisizioni sia a Castel Volturno, che a Roma, che anche in Francia. Durante lo speciale sul calciomercato di Sportitalia è intervenuto l’avvocato Eduardo, esperto di diritto sportivo, proprio per parlare della situazione. Ha inoltre parlato del problema delladi Bari edel presidente, avendola dovuta affrontare in prima persona durante la scorsa stagione, alla Salernitana. Di seguito le sue parole: De Laurentiis,(Getty Images) “Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, ilnon ha nulla da temere perché si è già svolto il processo con le stesse ...

