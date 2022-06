Cambia l’emoji a cuore WhatsApp animata | la novità per Android

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 giugno 2022)è in procinto dire per volere degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Questi ultimi hanno rilasciato una versione betadell’app (siglata come la 2.22.14.10) in cui la nota emoticon si presenta in maniera più evidente, per la gioia dei tanti che la utilizzano molto frequentemente, in tutte le sue varianti di colore. CosaNell’ultima versione sperimentale presente sul Play Store,è più grande rispetto al suo standard consueto. Stiamo parlando della versionedell’emoticon, per intenderci quella che pulsa e restituisce l’effetto dinamico dell’oggetto. Gli esperti avevano già introdotto la stessa ...