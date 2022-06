Calciomercato Lazio, Sarri lo vuole e Tare ci prova: dall’Arsenal (Di martedì 21 giugno 2022) La Lazio in regola con l’indice di liquidità, ora puo’ concentrarsi pienamente sul mercato e rafforzare la rosa per tornare in Champions League. Il rapporto tra Maurizio Sarri e il club biancoceleste continuerà fino al 2025 e l’allenatore è scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo del centrocampista Marcos Antonio, Sarri ha una richiesta ben precisa per il ds Tare: Lucas Torreira dell’Arsenal. Il giocatore uruguaiano ha lasciato poche settimane fa la Fiorentina, non senza polemiche. Arrivato la scorsa estate in prestito dal club inglese, ha concluso la sua esperienza con amarezza: “Cari Tifosi dell’ACF Fiorentina. Purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con l’ACF Fiorentina si interrompe“. Lucas Torreira Fiorentina Arsenal Il giocatore ha giocato una buona stagione ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Lain regola con l’indice di liquidità, ora puo’ concentrarsi pienamente sul mercato e rafforzare la rosa per tornare in Champions League. Il rapporto tra Maurizioe il club biancoceleste continuerà fino al 2025 e l’allenatore è scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo del centrocampista Marcos Antonio,ha una richiesta ben precisa per il ds: Lucas Torreira dell’Arsenal. Il giocatore uruguaiano ha lasciato poche settimane fa la Fiorentina, non senza polemiche. Arrivato la scorsa estate in prestito dal club inglese, ha concluso la sua esperienza con amarezza: “Cari Tifosi dell’ACF Fiorentina. Purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con l’ACF Fiorentina si interrompe“. Lucas Torreira Fiorentina Arsenal Il giocatore ha giocato una buona stagione ...

DiMarzio : #SerieA | Marcos Antonio è sbarcato questa mattina a Roma, pronto per firmare con la @OfficialSSLazio… - DiMarzio : .#Calciomercato | La #Lazio si muove per #Carnesecchi - DiMarzio : #Lazio, #MarcosAntonio atteso domattina a #Roma: la conferma sui social del giocatore - TUTTOJUVE_COM : Torreira, adesso si fa avanti la Lazio - LazioChannel : #Calciomercato #Lazio - Idea #Cavani per rinforzare l'attacco -