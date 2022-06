Bologna | rimonta pazzesca e scudetto | 3 - 2 all' Inter | al 76' era sotto 0 - 2!

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

L'Inter, avanti 2 - 0 a 14 minuti dalla fine, ha letteralmente buttato via la partita, ma enorme merito aldi Denis Biavati (che in semifinale aveva fatto fuori anche il Milan e nei quarti la ...... partito diciannovesimo e autore di unache in pochi si aspettavano. Classifica generale, ... Al Forum, la formazione di Messina batte 81 - 64 la Virtusin gara - 6, chiudendo la serie ... Under 17, scudetto al Bologna: 3-2 all'Inter, rimonta show dallo 0-2 L'Inter Under 17 getta alle ortiche uno Scudetto: i nerazzurri riescono infatti nell'impresa al contrario di farsi rimontare due gol di vantaggio e devono cedere il passo al Bologna ...La stagione da protagonista in Emilia, con la vittoria del campionato, potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio per tornare, da protagonista, tra i pari età bianconeri Una notizia che ...