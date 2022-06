(Di martedì 21 giugno 2022) «Quando ci sono cambiamenti c’è sempre inevitabilmente un po’ di rumore, di attenzione. Ma è stato sufficiente spiegare che era la fine dellache era stata fatta e che quindi si applicava il prezzo che era stato previsto in maniera molto chiara all’inizio. Poi è stato rilanciato il secondo tipo di abbonamento per dare L'articolo

Pubblicità

CalcioFinanza : Il CEO di #DAZN Stefano Azzi: «Polemiche sui prezzi? E' bastato spiegare che la promozione era finita»… - sportli26181512 : #Media #Notizie Azzi (DAZN): «Polemiche sui prezzi? Promozione è finita»: «Quando ci sono cambiamenti c’è sempre in… - OAccomando91 : @TommasoTurci @DAZN_IT @OptaPaolo @Gazzetta_it @SkySport @CorSport @Eurosport_IT @PrimeVideoIT @Fantacalcio… - PaoloRoma1927 : @ilRomanistaweb #DAZN il costo non riflette un servizio pessimo, mai in diretta reale, e qualità video bassissima.… -

Intervenuto al convegno Fapav per approfondire i danni che la pirateria arreca all'industria sportiva, Stefano, Ceo diItalia, commenta: "Tutelare il valore dell'industria sportiva italiana ...Stefano, CEO diItalia commenta "Da sempre l'ambizione diè quella di portare lo sport in streaming a un numero sempre crescente di tifosi, per farlo lavoriamo all'acquisizione di ...Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Dazn continua a lavorare al fianco di Fapav (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e ...L’app di streaming sportivo DAZN introdurrà un abbonamento premium e aumenterà i prezzi per accedere ai suoi servizi in Italia mentre si sforza di aumentare le entrate dopo un accordo multimiliardario ...