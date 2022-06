Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2022 ore 17:15 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 20 GIUGNO 2022 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCENDIO AVVENUTO NEI PRESSI DI LUNGHEZZA STA CREANDO DISAGI SULLA A24 Roma-TERAMO, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA SETTECAMINI E IL CASELLO DI Roma EST IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1; A COMPLICARE LA SITUAZIONE, SULLO STESSO TRATTO, ANCHE UN INCIDENTE; INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 20 GIUGNOORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCENDIO AVVENUTO NEI PRESSI DI LUNGHEZZA STA CREANDO DISAGI SULLA A24-TERAMO, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA SETTECAMINI E IL CASELLO DIEST IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1; A COMPLICARE LA SITUAZIONE, SULLO STESSO TRATTO, ANCHE UN INCIDENTE; INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A ...

