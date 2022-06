Valerio Lundini in giro per l’Italia col suo show musicale insieme a “I Vazzanikki”: l’inedito “Donne” in anteprima (Di lunedì 20 giugno 2022) “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia. La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre. Dopo il successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, il comico romano porterà dal vivo il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a “Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è loche& iporteranno questa estate inper. La formazione capitanata daproporrà unodi rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre. Dopo il successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, il comico romano porterà dal vivo il suo progettocon i(presenza fissa ed ormai iconica a “Una ...

