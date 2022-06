“Ufo a Mondragone”, l’avvistamento grazie alla telecamera di un drone (Di lunedì 20 giugno 2022) Si ritorna a parlare di Ufo anche in Campania. Ci sarebbero stati tre nuovi avvistamenti in Italia tutti ripresi in video dai cittadini. Secondo il Centro Ufiologico Mediterraneo, presieduto dal dottor Angelo Carannante, i fenomeni avrebbero riguardato il nord Italia con Verona, il centro sud con Mondragone ed il sud con Aci Castello. Fenomeno ufo a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Si ritorna a parlare di Ufo anche in Campania. Ci sarebbero stati tre nuovi avvistamenti in Italia tutti ripresi in video dai cittadini. Secondo il Centro Ufiologico Mediterraneo, presieduto dal dottor Angelo Carannante, i fenomeni avrebbero riguardato il nord Italia con Verona, il centro sud coned il sud con Aci Castello. Fenomeno ufo a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

