Ucraina: sindaco Severodonetsk, 'russi attuano stessa strategia Mariupol, distruzione totale' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "La strategia che adottano i russi a Severodonetsk è identica a quella messa in atto a Mariupol, non è cambiata. Prevede la totale distruzione della città, utilizzano l'artiglieria pensate per distruggere tutto e cercano spiragli per entrare e respingere i nostri militari. Inoltre, hanno la tattica di distruggere interi quartieri: ad esempio un carro armato russo distrugge un intero grattacielo di 5 piani, e così ha la visuale per procedere radendo tutto al suolo". Lo racconta, in un'intervista esclusiva con l'Adnkronos, il sindaco e capo dell'amministrazione regionale di Severodonetsk Oleksandr Striuk. "Non si fermano neanche alle case dei civili", spiega il sindaco della città che è diventata ormai il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Lache adottano iè identica a quella messa in atto a, non è cambiata. Prevede ladella città, utilizzano l'artiglieria pensate per distruggere tutto e cercano spiragli per entrare e respingere i nostri militari. Inoltre, hanno la tattica di distruggere interi quartieri: ad esempio un carro armato russo distrugge un intero grattacielo di 5 piani, e così ha la visuale per procedere radendo tutto al suolo". Lo racconta, in un'intervista esclusiva con l'Adnkronos, ile capo dell'amministrazione regionale diOleksandr Striuk. "Non si fermano neanche alle case dei civili", spiega ildella città che è diventata ormai il ...

