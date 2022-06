Trenord sempre in ritardo ma l’ad vede la ripresa. E intanto i pendolari abbandonano il treno (Di lunedì 20 giugno 2022) L’estate è la stagione delle illusioni ottiche e dei disagi. Questa volta è l’Amministratore Delegato di trenord che vede miraggi e si affanna a presentare un’azienda in ripresa in questa fase post pandemica. Fino a qualche giorno fa il suo sforzo, questo sì riuscito, è stato quello di farsi aumentare lo stipendio fino a 568 mila euro l’anno, dopo due anni di tagli ai treni e dopo aver raggiunto il record del minimo della puntualità, precipitata sotto l’80%. Ora l’85% di puntualità viene presentato come un grande risultato. Va ricordato però che la media delle altre regioni è superiore del 10%, visto che tocca il 95%. La Lombardia è buona ultima. Inoltre trenord considera in ritardo i treni in arrivo con oltre i 5 minuti dopo l’orario previsto. Quelli che arrivano con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) L’estate è la stagione delle illusioni ottiche e dei disagi. Questa volta è l’Amministratore Delegato dichemiraggi e si affanna a presentare un’azienda inin questa fase post pandemica. Fino a qualche giorno fa il suo sforzo, questo sì riuscito, è stato quello di farsi aumentare lo stipendio fino a 568 mila euro l’anno, dopo due anni di tagli ai treni e dopo aver raggiunto il record del minimo della puntualità, precipitata sotto l’80%. Ora l’85% di puntualità viene presentato come un grande risultato. Va ricordato però che la media delle altre regioni è superiore del 10%, visto che tocca il 95%. La Lombardia è buona ultima. Inoltreconsidera ini treni in arrivo con oltre i 5 minuti dopo l’orario previsto. Quelli che arrivano con ...

