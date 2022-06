Se non c'è carenza, la Vitamina D assunta con integrazione può dare uno sgradevole effetto collaterale. Ecco quale (Di lunedì 20 giugno 2022) Preziosa per il buon funzionamento del sistema immunitario e per il sano sviluppo delle ossa, la Vitamina D (qui tutti i nostri articoli sul tema) è fondamentale per la buona salute di tutto l’organismo. Questa Vitamina inoltre entra in gioco contro le infiammazioni ed è di grande sostegno anche per il sistema nervoso e per il cuore. Sembrerebbe una panacea per assicurarsi una vita unga e senza acciacchi, ma non tutti sanno che il prezioso nutriente non deve essere assunto in modo preventivo per propria iniziativa, senza prima aver effettuato un controllo del suo dosaggio nel sangue. Anche gli integratori, come qualsiasi farmaco, vanno assunti solo dopo aver verificato una reale carenza. Basta un esame del sangue per accertarsi di averne davvero bisogno. Prendere un supplemento di Vitamina D (o di altre ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Preziosa per il buon funzionamento del sistema immunitario e per il sano sviluppo delle ossa, laD (qui tutti i nostri articoli sul tema) è fondamentale per la buona salute di tutto l’organismo. Questainoltre entra in gioco contro le infiammazioni ed è di grande sostegno anche per il sistema nervoso e per il cuore. Sembrerebbe una panacea per assicurarsi una vita unga e senza acciacchi, ma non tutti sanno che il prezioso nutriente non deve essere assunto in modo preventivo per propria iniziativa, senza prima aver effettuato un controllo del suo dosaggio nel sangue. Anche gli integratori, come qualsiasi farmaco, vanno assunti solo dopo aver verificato una reale. Basta un esame del sangue per accertarsi di averne davvero bisogno. Prendere un supplemento diD (o di altre ...

