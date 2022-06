(Di lunedì 20 giugno 2022) MAIORCA - Brutte notizie per Cristiano, attualmente in vacanza insieme alla sua famiglia. Una delle sue auto, la, è rimasta coinvolta in un incidente stradale nei pressi di ...

Pubblicità

GoalItalia : 'Roberto Carlos, Ronaldo, Beckham, Raul, Dybala, Cannavaro: ho giocato con tanti campioni' ???? Higuain analizza la… - Tiaguinho_1973 : Marito di mia moglie mi ha detto che la sua consorte ha detto a marito di aver sentito mia moglie asserire che… - sportli26181512 : Ronaldo, la sua #Bugatti Veyron si schianta contro un cancello: La supercar del campione portoghese ha riportato gr… - iirpo : RT @Corriere: La Bugatti da 2 milioni di Cristiano Ronaldo si schianta contro un muro a Maiorca - Corriere : La Bugatti da 2 milioni di Cristiano Ronaldo si schianta contro un muro a Maiorca -

MAIORCA - Brutte notizie per Cristiano, attualmente in vacanza insieme allafamiglia. Una delle sue auto, la Bugatti Veyron , è rimasta coinvolta in un incidente stradale nei pressi di Maiorca riportando danni ingenti . ...La Bugatti Veyron di Cristianoè finita contro il muro di un capannone riportando ingenti danni. E' successo oggi a Maiorca ... Il calciatore portoghese è in vacanza con lafamiglia. La ...La supercar del campione portoghese ha riportato gravi danni alla parte anteriore. Mistero sul guidatore che avrebbe perso il controllo del mezzo ...La donna a cui s'ispira è la modella lodigiana Bianca Balti e tra le sue passioni c'è il tiro a segno sportivo ...