Presto la decisione sul canone RAI 2023: le ultime notizie (Di lunedì 20 giugno 2022) Il canone RAI non dovrebbe essere pagato nella bolletta della luce a partire dal 2023. La situazione preoccupa un po' gli italiani, tartassati dal caro prezzo (non solo per quanto riguarda il costo dei carburanti, che non accennano a diminuire, ma anche per le varie utenze ed un po' tutti i prodotti di consumo, i cui prezzi sono praticamente tutti aumentati), in continua ascesa. Quando il canone RAI venne inserito nella bolletta elettrica (onere considerato attualmente improprio), la quota scese da 110 a 90 euro. Gli ulteriori cambiamenti in corso di definizione potrebbero mescolare ancora le carte in tavola, arrivando perfino a richiamare un aumento del tributo, che già così com'è fa storcere il naso a molti utenti (cosa che gli italiani proprio non accetterebbe di buon grado, anche se parliamo al condizionale, senza alcuna ...

