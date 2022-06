Per la Cnn i monopattini a Roma sono troppi e pericolosi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Roma è stata invasa dai monopattini, che rischiano di diventare una "trappola mortale". sono più di 14.000 i mezzi in sharing attivi nella Capitale, "bloccano i marciapiedi, innervosiscono i conducenti e uccidono". Lo scrive la Cnn in una rubrica di viaggi sul suo sito, lamentando la proliferazione definita senza regole dei mezzi di mobilita' dolce in condivisione. Nell'articolo viene ricordato che da quando i monopattini a noleggio sono stati introdotti, come alternativa ai mezzi pubblici durante la pandemia di Covid, quattro persone sono rimaste uccise mentre li guidavano. Mentre i pronto soccorso della città trattano almeno un grave infortunio legato ai mezzi elettrici ogni tre giorni. Il Comune di Roma ha concesso licenze a sette società incaricate di ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI -è stata invasa dai, che rischiano di diventare una "trappola mortale".più di 14.000 i mezzi in sharing attivi nella Capitale, "bloccano i marciapiedi, innervosiscono i conducenti e uccidono". Lo scrive la Cnn in una rubrica di viaggi sul suo sito, lamentando la proliferazione definita senza regole dei mezzi di mobilita' dolce in condivisione. Nell'articolo viene ricordato che da quando ia noleggiostati introdotti, come alternativa ai mezzi pubblici durante la pandemia di Covid, quattro personerimaste uccise mentre li guidavano. Mentre i pronto soccorso della città trattano almeno un grave infortunio legato ai mezzi elettrici ogni tre giorni. Il Comune diha concesso licenze a sette società incaricate di ...

