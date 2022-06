Nuoto | Barelli | ' bravi Martinenghi e staffetta | ma siamo ancora all' inizio' **

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Oroe bronzo? Sono stati, ma poche novità, i ragazzi si sapeva che sono forti, sono giovani e non possono fare altro che migliorare i risultati dello scorso anno, e penso che stiamoall'e si vedrannodelle belle cose". Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paoloall'Adnkronos sulle prime due medaglia dell'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, la medaglia d'oro dinei 100 rana e il bronzo della4x100 stile libero. "La giornata di oggi è già delicata. La? Seconda alle Olimpiadi e terza ai Mondiali è solida e possono anche migliorare, non erano tutti in completa forma, ma la partita è ...

