Non era un fuoco fatuo ma una fuoriclasse: Benedetta Pilato oro mondiale nei 100 rana (Di lunedì 20 giugno 2022) Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro sui 100 rane femminili ai Mondiali di nuoto in Ungheria. La campionessa tarantina, che ha 17 anni e mezzo, ha disputato una grande finale. L’ha preparata perché è riuscita a gareggiare in maniera per le innaturale. Si è frenata nei primi 50, lei che ha una prima vasca esplosiva e ha il record mondiale della brevissima distanza, ed è uscita alla distanza. Negli ultimi venti metri è riuscita a superare la tedesca Anna Elendt (seconda in 1’05?98) e la lituana Ruta Meilutyte (terza in 1’06?02). Pilato ha vinto in 1’05?93. La fuoriclasse tarantina era stata protagonista in negativo delle ultime Olimpiadi. Come spesso accade, era caduta nel dimenticatoio, bollata come fuoco fatuo, ragazza immatura forse sopravvalutata. L’iter che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022)ha vinto la medaglia d’oro sui 100 rane femminili ai Mondiali di nuoto in Ungheria. La campionessa tarantina, che ha 17 anni e mezzo, ha disputato una grande finale. L’ha preparata perché è riuscita a gareggiare in maniera per le innaturale. Si è frenata nei primi 50, lei che ha una prima vasca esplosiva e ha il recorddella brevissima distanza, ed è uscita alla distanza. Negli ultimi venti metri è riuscita a superare la tedesca Anna Elendt (seconda in 1’05?98) e la lituana Ruta Meilutyte (terza in 1’06?02).ha vinto in 1’05?93. Latarantina era stata protagonista in negativo delle ultime Olimpiadi. Come spesso accade, era caduta nel dimenticatoio, bollata come, ragazza immatura forse sopravvalutata. L’iter che ...

riotta : 'Con rispetto, Kissinger scambia #Putin con Breznev [leader Urss], ma Breznev non era un gangster e aveva combattut… - meb : Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, conferma 29 #suicidi in carcere da… - AlfredoPedulla : #Bellanova-#Inter: non è fatta ora, era già fatta. Operazione da 10 milioni, mai una possibilità che potesse saltare ? ???? - SamCacciolo : @pisto_gol @sky Da nuovo abbonato avrai molti più benefici di un vecchio! Ho chiamato diverse volte per una modific… - sud_delmondo : RT @Gianl1974: La Russia ha utilizzato più di 200 tipi di munizioni vietate contro l'Ucraina Il New York Times ha esaminato più di mille fo… -

Ciclismo, Quinten Hermans: "Non era possibile recuperare su Mauro Schmid"" OA Sport La nonna di Elena Del Pozzo si racconta in lacrime a Chi l'ha visto A poche ore dalla confessione della madre sull'uccisione della piccola Elena, la nonna ha svelato alcuni retroscena familiari. A poche ore dalla confessione della madre sull'uccisione della piccola Elena, la nonna ha svelato alcuni retroscena familiari.