Molto rumore per nulla. Nel M5S resa dei conti rimandata (Di lunedì 20 giugno 2022) Molto rumore per nulla. Serve Shakespeare per addentrarsi nella tragicommedia che agita il Movimento Cinque Stelle. La fatwa contro Luigi Di Maio c’è, l’espulsione no. Come previsto, la nota del Consiglio nazionale si risolve in una sfiducia politica del ministro degli Esteri, che per il momento resta dentro, almeno formalmente. Le accuse di Di Maio, recita una nota al vetriolo, sono “inveritiere e irrispettose” e “gettano discredito sull’intera comunità politica” del Movimento. Per questo il Consiglio “confida che cessino queste esternazioni lesive dell’immagine e della credibilità dell’azione politica del Movimento 5 Stelle”. La resa dei conti è dunque rimandata. In Lussemburgo, dove è impegnato nel Consiglio affari esteri dell’Ue, Di Maio rimane un ministro del Movimento Cinque ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022)per. Serve Shakespeare per addentrarsi nella tragicommedia che agita il Movimento Cinque Stelle. La fatwa contro Luigi Di Maio c’è, l’espulsione no. Come previsto, la nota del Consiglio nazionale si risolve in una sfiducia politica del ministro degli Esteri, che per il momento resta dentro, almeno formalmente. Le accuse di Di Maio, recita una nota al vetriolo, sono “inveritiere e irrispettose” e “gettano discredito sull’intera comunità politica” del Movimento. Per questo il Consiglio “confida che cessino queste esternazioni lesive dell’immagine e della credibilità dell’azione politica del Movimento 5 Stelle”. Ladeiè dunque. In Lussemburgo, dove è impegnato nel Consiglio affari esteri dell’Ue, Di Maio rimane un ministro del Movimento Cinque ...

