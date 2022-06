Milano: ripartono da domani i buoni taxi per i cittadini in difficoltà (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu.(Adnkronos) - Tornano da domani, a Milano, i 'buoni taxi' per consentire alle persone in difficoltà economiche o motorie di utilizzare il servizio di auto pubbliche per spostamenti mediante taxi o noleggio con conducente (Ncc) con una copertura del 100% dell'importo della corsa e fino a un massimo di 20 euro, per un totale di 200 euro a buono emesso. Lo rende noto il Comune di Milano, precisando che i buoni saranno "eventualmente rinnovabili", fino ad esaurimento fondi. Potranno beneficiare di questa opportunità i cittadini residenti nel capoluogo a partire dal 65esimo anno di età, le donne in gravidanza, le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative, quelle con mobilità fisica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022), 20 giu.(Adnkronos) - Tornano da, a, i '' per consentire alle persone ineconomiche o motorie di utilizzare il servizio di auto pubbliche per spostamenti medianteo noleggio con conducente (Ncc) con una copertura del 100% dell'importo della corsa e fino a un massimo di 20 euro, per un totale di 200 euro a buono emesso. Lo rende noto il Comune di, precisando che isaranno "eventualmente rinnovabili", fino ad esaurimento fondi. Potranno beneficiare di questa opportunità iresidenti nel capoluogo a partire dal 65esimo anno di età, le donne in gravidanza, le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative, quelle con mobilità fisica ...

