M5s, il portavoce di Di Maio: "Gi attacchi di Fico indeboliscono il governo" (Di lunedì 20 giugno 2022) Ancora scintille nel M5s. Questa mattina il presidente della Camera Roberto Fico si è schierato con Giuseppe Conte e ha attaccato Luigi Di Maio. "Siamo arrabbiati e delusi. Non riesco a comprendere che il ministro degli esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all'Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima". Al presidente della Camera risponde Peppe Marici, portavoce di Di Maio e marito del viceministro dell'Economia Laura Castelli. "Siamo stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti M5S, titolari anche di importanti cariche istituzionali, oggi hanno rivolto al ministro Di Maio, impegnato in questo momento a rappresentare l'Italia all'importante tavolo europeo del Consiglio Affari Esteri a ...

