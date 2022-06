Lukaku Inter, ci siamo! Manca solo il sì di Zhang: i dettagli (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a un passo dal chiudere la trattativa per il ritorno di Lukaku. Manca solo il sì del presidente Zhang Romelu Lukaku è pronto a imbarcarsi per tornare a Milano alla sua cara Inter. Nella giornata di ieri, i nerazzurri e il Chelsea hanno continuato a trattare per il ritorno in Serie A del bomber belga. E una sorta di accordo è stato trovato a 10 milioni per il prestito più alcuni bonus legati alle vittorie di squadra. Tutto fatto? Quasi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, mancherebbe ancora il sì di Steven Zhang. Il presidente dell’Inter vorrebbe strappare un prezzo migliore ai Blues, considerando che tra prestito e ingaggio i nerazzurri andrebbero a spendere 22 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato: i nerazzurri sono a un passo dal chiudere la trattativa per il ritorno diil sì del presidenteRomeluè pronto a imbarcarsi per tornare a Milano alla sua cara. Nella giornata di ieri, i nerazzurri e il Chelsea hanno continuato a trattare per il ritorno in Serie A del bomber belga. E una sorta di accordo è stato trovato a 10 milioni per il prestito più alcuni bonus legati alle vittorie di squadra. Tutto fatto? Quasi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, mancherebbe ancora il sì di Steven. Il presidente dell’vorrebbe strappare un prezzo migliore ai Blues, considerando che tra prestito e ingaggio i nerazzurri andrebbero a spendere 22 ...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Il ritorno di #Lukaku è ormai a un passo: manca solo il sì di #Zhang - AlfredoPedulla : L’#Inter non ha una priorità #Lukaku e una terza scelta #Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà… - CalcioNews24 : #Lukaku sempre più vicino all'#Inter - ilcianoromano : RT @fralittera: Ma voi siete seriamente convinti quando scrivete 'Al Chelsea conviene prestare Lukaku un anno e poi venderlo bene l'anno pr… -