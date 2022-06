Inter, Casadei piace a tutti e tra i corridoi in viale della Liberazione si narra una leggenda (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Inter deve difendersi dagli assalti di mercato per Cesare Casadei. Del gioiellino della Primavera nerazzurra parla così TuttoSport. "Tra i... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) L'deve difendersi dagli assalti di mercato per Cesare. Del gioiellinoPrimavera nerazzurra parla così TuttoSport. "Tra i...

Pubblicità

SimoneTogna : Da TuttoSport: il #torino vorrebbe inserire #casadei nella trattativa per #bremer. Per l’#inter il giovane è incedi… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Nell'affare #Bremer il @TorinoFC_1906 vorrebbe inserire #Casadei, ma per i nerazzurri è in… - Inter : ? | GOAL OF THE SEASON Ultima sfida degli ottavi di finale: preferite la punizione di #Casadei o l'acrobazia di… - infoitsport : Calciomercato Inter: tutti pazzi per il gioiello Casadei, la decisione - NiccoFootlook : Emergi. Connettiti. Ama. -