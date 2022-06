Insegnalo ai giovani | Sei condannato a | Vittorio Sgarbi-Valentina Nappi | volano stracci

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) L'ultimo evento al Contemporary Art Museum di Casoria, in provincia di Napoli, Annusa, ha provocato non poche polemiche. Si tratta di una body performance olfattiva con al centro il corpo nudo della pornostar campana. Tutti i partecipanti hanno atteso il loro turno per annusare, senza limiti di tempo, una qualsiasi parte del corpo dell'attrice agganciata alla classica altalena erotica. Uno fra tutti ha però apprezzato questa esperienza singolare:. Il critico d'arte, solitamente contrario verso gli exploit professionali di, si è dimostrato questa volta pienamente favorevole alla sua performance, accostandola addirittura a Marina Abramovich. "Può fare corsi di erotismo igienico, ed educare isulla pulizia ...