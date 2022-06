Il piatto di pasta! Vergogna Esplode la rissa in diretta da Giletti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Si parla anche di lavoro da Massimoa Non è l'arena su La7, nella puntata del 19 giugno. In collegamento c'è un percettore di reddito di cittadinanza che si scaglia contro Davide Faraone: "Ci vuole togliere ildi pasta a tavola, ci stiamo attaccando al ridicolo. Non è umanità questa, è vergognoso", tuona circondato da altri lavoratori disoccupati. Ma la risposta del senatore di Italia Viva non si fa attendere: "Io ho detto esattamente il contrario", precisa Faraone, "chi non può lavorare deve essere assistito mentre chi può lavorare deve farlo con stipendi all'altezza, senza salari da fame". Però, precisa il renziano, "il lavoro non arriva. Il lavoro si cerca". Il botta e risposta tra Davide Faraone e il percettore del reddito di cittadinanza Parole che evidentemente danno fastidio al percettore di cittadinanza che quindi ...