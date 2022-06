' Il mio San Siro? Un club anni ' 70' Con Mengoni si balla a tutto soul - Magazine - quotidiano net

Pubblicità

repubblica : Marco Mengoni a San Siro: “Il mio club anni 70' [di Ernesto Assante] - mengonimarco : Erano passati 910 giorni dall’ultima volta su un mio palco… ora ne mancano solo 3 per San Siro, non vedo l’ora!… - 1Pink24 : RT @repubblica: Marco Mengoni a San Siro: “Il mio club anni 70' [di Ernesto Assante] - infoitcultura : 'Il mio San Siro? Un club anni ’70'. Con Mengoni si balla a tutto soul - gretacongiu_ : RT @repubblica: Marco Mengoni a San Siro: “Il mio club anni 70' [di Ernesto Assante] -

...aSiro "Dimenticatevi di essere in Italia nel 2022" si raccomandava ieri sera sullo schermo un Marco Mengoni in versione presentatore (italo)americano anni Settanta invitando il popolo di...'Il percorso è stupendo, in una giornata calda come questa abbiamo anche goduto del fresco del sottobosco - ha commentato Mariotto, 37enne diPietro di Feletto - . Io però ci ho messo del, ..."Dimenticatevi di essere in Italia nel 2022…" si raccomandava ieri sera sullo schermo un Marco Mengoni in versione presentatore (italo)americano anni Settanta invitando il popolo di San Siro, oltre 50 ...Martedì 21 giugno, nei locali dell'Ospedale San Pietro sarà inaugurata la mostra Carpe Diem a cura di Stefano Casadio, frutto del corso fotografico ideato ...