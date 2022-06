Hayao Miyazaki | i suoi film in sala tutta l’estate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 giugno 2022) Trent’anni fa usciva nelle sale giapponesi il cult animato, Porco Rosso di(in Italia arriverà solo nel 2010). Oggi, Lucky Red, dopo la recente riproposizione di Oldboy (Park Chan-wook), ha comunicato una rassegna interamente dedicata al maestro nipponico. Il tutto si svolgerà dal 1° luglio al 17 agosto., un’occasione unica da non perdere Finalmente in Italia si rende disponibile l’arte didirettamente in. Poche pellicole del cineasta giapponese del resto sono riuscite ad arrivare su grande schermo. La maggior parte infatti si è fermata alla distribuzione home video (dvd/blu-ray). Ciò ha portato capolavori come Porco Rosso (1992) e Nausicaa della Valle del vento (1984) ad essere distribuiti rispettivamente nel ...