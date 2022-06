Pubblicità

Luce_news : Gender gap, in Toscana le donne guadagnano il 21% in meno degli uomini - letyzanotti : Secondo l'analisi di EY sul gender gap nelle aziende italiane i ruoli dirigenziali continuano a parlare principalme… - ilGiunco : In Maremma le donne guadagnano il 32% meno degli uomini: è il gender pay gap più ampio della Toscana -… - ilvenerdi : Gender gap: prendiamo esempio dalle scimmie - fedrafalanga : RT @DailyESGnews: Esposito (Eurizon): il gender gap è sempre più al centro della Corporate Governance delle aziende #Social, gender equali… -

laborability

Un riconoscimento importante all'impegno di SACE nell'investire nell'imprenditoria femminile del nostro Paese e per ridurre ilnel mondo del lavoro in settori chiave dell'economia. ...Per quanto riguarda il genere, una donna guadagna appunto il 21,1% in meno di un uomo: su scala locale a Grosseto ilpayè del 32%, pari a 7.242 euro di differenza. Divari salariali oltre ... Gender gap, Italia 114° posto per partecipazione donne In media una donna guadagna il 21,1% in meno di un uomo e i figli 6.500 euro in meno dei padri. La speranza I risultati della “generazione delle reti” ...Per quanto riguarda il genere, una donna guadagna appunto il 21,1% in meno di un uomo: su scala locale a Grosseto il gender pay gap è del 32%, pari a 7.242 euro di differenza. Divari salariali oltre ...