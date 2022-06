Gas | il prezzo torna a correre +2 | 4% con la stretta di Mosca

(Di lunedì 20 giugno 2022) Nuovo rialzo per ildel gas in scia alla riduzione dei flussi verso l'Europa da parte della Russia. Dopo essere aumentati del 43% la scorsa settimana, con una battuta d'arresto solo venerdì, i ...

AngeloCiocca : Francia senza gas. Italia al 50%. Volevate l’indipendenza energetica? Eccovela servita. A caro prezzo. - Affaritaliani : Fratoianni (Si): 'Basta invio armi a Ucraina, sì al tetto al prezzo del gas' - classcnbc : GAZPROM TAGLIA LE FORNITURE A ENI #Gazprom ???? comunica che da oggi fornirà solo il 50% della richiesta giornaliera… - dimarcantonioM : @freedomclub_tk Ma il tetto al prezzo del gas che fine ha fatto? - PMurroccu : RT @Eddy6404: @tradori Beh... Ci stanno chiaramente marciando sopra. Ricordo che il prezzo del gas era già raddoppiato nel secondo semestre… -

Per quanto riguarda la possibilità di inserire un massimale diper ilcommercializzato nell'Unione Europea "si tratta di una misura su cui CNA esprime da tempo la propria preferenza, ...... i rialzi sono arrivati dopo l'annuncio ieri dell'ingresso nel piu' grande progetto al mondo di...5 euro stessa valutazione da parte di Akros, che pero' ha unobiettivo di 16,5 euro: secondo ...(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Nuovo rialzo per il prezzo del gas in scia alla riduzione dei flussi verso l'Europa da parte della Russia. Dopo ...Sollecitata, inoltre, l'introduzione di strumenti in grado limitare l'impatto del "caro gas" sulla formazione del prezzo dell'energia elettrica attraverso la fissazione di un massimale di prezzo.